Na de schaamte van dinsdag ging de knop om bij PEC: ‘Anders haal je tegen Emmen geen goed resultaat’

Een crisis bij PEC? Zeker niet, zegt John Stegeman. Maar de trainer beseft heel goed dat na de bekerblamage van afgelopen dinsdag tegen Excelsior (2-0) winst tegen FC Emmen, vrijdagavond om 20.00 uur in eigen huis, wel heel erg welkom is. Al was het alleen maar om de nodige onrust weg te halen.

Net als de spelers stapte John Stegeman dinsdagavond met een gevoel van schaamte terug in de bus naar Zwolle. ,,Dat lijkt me logisch. Als je van Excelsior verliest, is het gewoon niet goed. Klaar.”

Maar volgens Stegeman heeft het geen zin om al te lang in het negatieve te blijven hangen. Daarom ging de knop snel om. ,,Dat moet ook. Anders weet ik zeker dat je tegen Emmen geen goed resultaat haalt.’’

Kersten terug

Net als tegen Excelsior heeft Stegeman de beschikking over een fitte selectie. Alleen Thomas Lam ontbreekt wegens een schorsing. Wel past de Epenaar de opstelling aan. Zo keert Sam Kersten, de centrale verdediger van de Zwollenaren, terug in de basis waardoor Marc Olivier Doué weer op de bank begint.

Quote Kersten had ik dinsdag niet opgesteld, omdat hij knie-en enkel klachten had John Stegeman

Stegeman: ,,Kersten had ik dinsdag niet opgesteld, omdat hij knie-en enkel klachten had. Mij is toen geadviseerd om hem niet op te stellen. Anders zou Kersten de rest van het kalenderjaar wellicht niet meer kunnen spelen. Dat risico wil je natuurlijk niet lopen.’’

Naar boven kijken

Zeker niet met het oog op de wedstrijden tegen FC Emmen (vrijdag) en ADO Den Haag (woensdag). Twee cruciale duels, weet Stegeman. ,,We willen met PEC graag naar boven kijken. En dat doe je alleen maar door te winnen.”

Al ligt de druk volgens Stegeman niet alleen bij de Zwollenaren, maar zeker ook bij FC Emmen. ,,Zij staan acht punten achter ons. Dus zij moeten wel. Daarom zullen we ook echt vol aan de bak moeten. En daar zullen we ook alles aan doen.”

Redelijk voetbal

Aan het vertrouwen ligt het niet, meent Stegeman. ,,Natuurlijk, ik zie ook wel dat sommigen dingen niet goed gaan. En dat we meer kansen moeten creëren. Maar voor de rest hebben we deze competitie echt wel redelijk voetbal laten zien. Dat zag je onder meer tegen Vitesse. En vergeet niet dat we gewoon elfde staan en dit seizoen nog maar vier keer hebben verloren.”

Vermoedelijke opstelling: Zetterer; Van Wermeskerken, Van Polen, Kersten, Paal; Nakayama, Saymak, Huiberts; Reijnders, Tedic en Pherai.