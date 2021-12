Na de zoveelste dreun denkt PEC nog altijd niet aan opgeven: moedig of juist naïef?

Situatie PEC Zwolle nóg uitzichtlo­zer na blunder Lamprou tegen de directe concurrent

Voor rust hield hij PEC Zwolle op de been met een aantal knappe reddingen, maar in de tweede helft schutterde keeper Kostas Lamprou opzichtig. De thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard die gewonnen móest worden, eindigde daardoor in een deceptie: 0-1.

11 december