Na een emotioneel seizoen valt bij Oranje alles op zijn plek voor PEC-middenvelder Gabi Caschili

Wanneer Gabi Caschili (18) zwaar geblesseerd raakt en de revalidatie moeizaam verloopt, vraagt hij zich af of het ooit nog goed komt. Inmiddels is de middenvelder van PEC Zwolle terug en strijdt hij met Oranje Onder 19 om één EK-ticket.

Geef Gabi Caschili een hand en je voelt de Zuid-Europese passie tot in je knokkels. Het is de kracht die de speler van PEC – zoon van een Italiaanse vader en een Servische moeder – ver brengt. En niet alleen op het veld, waar de verdedigende middenvelder sinds afgelopen seizoen deel uitmaakt van de hoofdmacht van de Zwollenaren, maar ook daarbuiten.

Het is goed zichtbaar in de periode dat Caschili werkt aan zijn revalidatie, nadat hij in de zomer van 2020 een zware kruisbandblessure oploopt tijdens een wedstrijd van PEC O21 tegen Roda JC. Even is er de twijfel. En vraagt hij zich hardop af of hij er überhaupt nog wel zin in heeft.

Quote Op een gegeven moment dacht ik: laat ik toch stoppen. Maar wat wil je ook? Je wil zo graag, maar je mag niks Gabi Caschili, Jeugdinternational PEC Zwolle

,,Sterker nog, op een gegeven moment dacht ik: laat ik toch stoppen. Maar wat wil je ook?”, zegt Caschili in een hotel in Soestduinen, waar de jeugdinternational zich met Oranje O19 voorbereidt op de UEFA U19 Elite Round, een uitgestelde kwalificatieronde die woensdag in Almere begint met de wedstrijd tegen de leeftijdsgenoten uit Servië. ,,Je wil zo graag, maar je mag én kan niks.”

En dan ziet hij zijn ploeggenoten ook nog eens op het veld staan. ,,Dat vond ik misschien wel het moeilijkste. Dat je iedereen lekker buiten ziet en zelf moet binnenblijven.” De revalidatie valt ‘m dan ook zwaar. Ook omdat het zo lang duurt: niet een paar maanden, zoals gebruikelijk bij een dergelijke blessure, maar een jaar. ,,Het kon misschien wel eerder. Maar ze wilden geen enkel risico nemen. Omdat ik nog zo jong ben.” Maar Caschili, gesteund door zijn ouders, trainer en een sportpsycholoog, zet door. ,,Je wil niet opgeven.”

Onzekerheid

Dat doet de Zwollenaar ook niet. Als alle twijfel weg is en de onzekerheid verdrongen, telt alleen nog dat ene: zijn rentree. Dat lukt. Op 8 augustus 2021, na maanden van knokken, buffelen en de grenzen opzoeken, is Caschili terug. Een moment om nooit te vergeten, zegt hij. Zo maken de spelers van PEC spontaan een erehaag als Caschili weer het trainingsveld betreedt. ,,Zo mooi, ik kreeg spontaan kippenvel. Dat gaf maar weer aan hoe ze met me hebben meegeleefd.”

Het is alleen balen, zegt Caschili, dat hij het niet heeft kunnen bekronen met flink wat wedstrijden. Vijf maanden na zijn rentree, vier dagen nadat hij was ingevallen voor de beker tegen MVV (4-0), maakt hij thuis tegen FC Twente (1-3) weliswaar zijn langverwachte eredivisiedebuut. Maar daar blijft het ook bij. ,,Ik begrijp het wel. In die fase van de competitie kies je voor een speler met ervaring. Bovendien deed Thomas van den Belt, mijn concurrent op het middenveld, het gewoon heel goed. Maar jammer vond ik het wel. Juist omdat ik er voor mijn gevoel klaar voor was.”

Bekroning

Zijn uitverkiezing voor Oranje O19, dat naast Servië ook nog Noorwegen (zaterdag) en Oekraïne (dinsdag) treft, komt daarom als geroepen. ,,Dit zijn natuurlijk ideale wedstrijden om te laten zien wat je in je mars hebt.” Het moet leiden tot plaatsing voor het EK in Slowakije, een toernooi waar de beste vier zich kwalificeren voor het WK in Indonesië. ,,Daar gaan we voor.”

Het zal de absolute bekroning zijn van een seizoen dat bol stond van emoties. Tijd om ervan te genieten heeft Caschili alleen niet. Zo start PEC de voorbereiding op het nieuwe seizoen op het moment dat het EK nog volop aan de gang is. Lachend: ,,Mochten we de finale halen, is PEC zelfs al een week bezig.” Maar ach, zegt Caschili die in Zwolle voor een basisplek gaat. ,,Voordeel is dan wel weer dat ik direct fit ben.”