Na een etentje en een vakantie sleept PEC-captain Bram van Polen ditmaal een tweedehands Peugeot uit contractverlenging: ‘Leuk om iets geks te doen’

VIDEO PEC-doel­man Kostas Lamprou klapt erop in de IJsselder­by: ‘We hebben nog wat goed te maken’

PEC-doelman Kostas Lamprou (30) kijkt vol vertrouwen naar het duel met Go Ahead Eagles. In eigen huis moet hekkensluiter PEC Zwolle zondag drie punten pakken tegen de rivaal om hoop te houden op handhaving. ,,Als we verliezen is handhaving nog steeds niet onmogelijk, maar wordt het wel extreem moeilijk.”

1 april