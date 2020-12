Na elf minuten voetbal tegen Ajax weet PEC Zwolle al: hier valt niks te halen

Ajax-PEC Zwolle was zaterdagavond na elf minuten al voorbij, toen Quincy Promes voor de tweede Amsterdamse treffer tekende. De bezoekers hadden geen verweer en mochten blij zijn dat de koploper het in de tweede helft een stuk rustiger aan deed: 4-0.

Het zelfvertrouwen was best groot bij PEC Zwolle, bleek vrijdagmiddag tijdens het wekelijkse praatje van John Stegeman met de journalisten in de perskamer. ,,Er valt wat te halen in de Arena”, zei de trainer onder meer.

Maar ja, ongeveer 32 uur later bevond PEC zich in Amsterdam al in geslagen positie en wist de club dat een goed resultaat tegen Ajax niet tot de mogelijkheden behoorde. Tussenstand: 3-0. En dat had ook 4-0 kunnen zijn. Of 5-0.

In rouw

De bravoure van PEC was niet eens zo gek in aanloop naar het competitieduel in de Arena. De Zwollenaren versloegen vorig weekeinde hoogvlieger Vitesse in eigen huis (2-1), terwijl aanstaand tegenstander Ajax in rouw was vanwege de doordeweekse Champions League-eliminatie. Bovendien hadden de Amsterdammers al sinds 22 november niet meer gewonnen.

Maar ook een Ajax dat vanwege blessures niet compleet was, bleek een maat te groot voor PEC Zwolle. Via Klaas-Jan Huntelaar (kopbal) werd het rap 1-0, snel gevolgd door de 2-0 van Quincy Promes. De Braziliaanse vleugelflitser Antony maakte na dik een half uur, zonder dat PEC een serieuze kans had gehad, de derde Ajax-treffer. De Zwollenaren legden de thuisploeg amper een strobreed in de weg. Mede dankzij de paal en keeper Michael Zetterer werd de achterstand voor rust niet nóg groter.

Aanvallend onmachtig

In de tweede helft, met Bram van Polen en Immanuel Pherai als verse krachten binnen de lijnen, was het voor PEC een kwestie van ‘de schade beperken’. Dat lukte, ook omdat Ajax de teugels wat liet vieren en er een debutantenbal van maakte. Alleen Ryan Gravenberch prikte nog een goaltje mee, in blessuretijd: 4-0.

Opmerkelijk was het wel dat PEC Zwolle in aanvallend opzicht amper iets klaarspeelde, op een schotje van linksback Kenneth Paal in minuut 80 (redding Onana) na dan. Het werd daardoor een tweede helft die net zo goed schriftelijk afgedaan had kunnen worden. Dat was nog niet zo’n gek idee geweest, met het oog op komende week, als PEC twee belangrijke wedstrijden te wachten staan. Dinsdag bij Excelsior voor de beker, vrijdag thuis voor de competitie tegen hekkensluiter FC Emmen.

Ajax-PEC Zwolle 4-0 (3-0). 7. Huntelaar 1-0, 11. Promes 2-0, 35. Antony 3-0, 90+2. Gravenberch 4-0.

Opstelling: Zetterer; Van Wermeskerken, Kersten, Nakayama, Paal; Strieder (62. Clement), Huiberts (46. Van Polen), Saymak (74. Leemans); Drost, Reijnders, Van Duinen (46. Pherai).

