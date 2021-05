Na elf seizoenen bij PEC Zwolle Vrouwen gaat Sebastiaan Borgardijn op zoek naar iets nieuws

Borgardijn (45) heeft meer taken wel dan niet vervuld binnen het vrouwenvoetbal bij PEC Zwolle. Hij kwam binnen als assistent-trainer naast Bert Zuurman, werd hoofdtrainer (2013-2016) en trainer van het beloftenteam. Sinds de zomer van 2017 staat Borgardijn als technisch manager in de boeken.

PEC Zwolle Vrouwen is van een groep van twintig speelsters - inclusief huurlingen van satellietclub Be Quick’28 - uitgegroeid tot een tak met vier elftallen. Zeker in de nationale jeugdteams heeft PEC een groot aantal internationals afgeleverd.

Borgardijn was tevens jarenlang de brug tussen de voetbalclub en het Centre for Sports and Education (CSE) van Landstede. Waar hij in de toekomst zal opduiken, weet de voormalige trainer niet. ,,Ik wil me vanuit mijn drijfveren oriënteren op een nieuwe job. Dat dit deels of volledig binnen Landstede zal zijn, sluit ik niet uit, maar ik sta open voor een nieuwe omgeving.’’