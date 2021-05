Na twee jaar zonder eredivisieduel gaat Jarno Westerman bij PEC Zwolle vol voor zijn laatste kans

BLESSURES

Westerman: ,,Ik ben weer lekker aan het voetballen op het trainingsveld met de jongens van O21, maar heb er net drie maanden uitgelegen door een breuk in het middenvoetsbeentje. Dat gebeurde in januari, net na de winterstop. Het was de tweede keer en nu in mijn andere voet, de linker. Ik heb dus onderhand in beide voeten een schroef zitten. De eerste breuk was ook in januari, maar dan een jaar geleden, pal voor het trainingskamp in Mijas. Het betekent dat je steeds ruim twee maanden moet revalideren. Ik zie het echt als domme pech, want blessures heb ik daarvoor nauwelijks gehad.’’