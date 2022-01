Na zeven seizoenen bij PEC Zwolle Vrouwen wil Joran Pot wel eens wat anders

Pot komt in de eredivisie onderhand veel speelsters tegen die hij eerder in de jeugd heeft getraind. PEC Zwolle heeft een sterke opleiding en maakte vooral aan het begin van dit seizoen furore, toen de ploeg zelfs even koploper was in de competitie. ,,Voor mij is het na ruim zeven jaar tijd voor een vervolgstap in een nieuwe omgeving’’, meent Pot.