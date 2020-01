Nakayama helpt PEC Zwolle in spectaculaire slotfase aan belangrijk punt

LIVEIn de jacht op handhaving in de eredivisie stapte PEC Zwolle over op een nieuw systeem: 5-3-2. Goed voetbal leverde dat thuis tegen FC Utrecht nog niet op, maar wel een spectaculair punt (3-3).

Weet u nog, PEC Zwolle-FC Utrecht, amper een jaar geleden? Een spektakelstuk dat eindigde in 4-3, na goals in de slotminuten. De editie van 2020 leek er wel een beetje op. Opnieuw veel vertier en een hoop goals, maar een andere uitslag.

Toegegeven: het spektakel zat ‘m in het slot van de wedstrijd. Het grootste deel van de wedstrijd was minder aantrekkelijk. Mede door het nieuwe systeem dat PEC speelt, 5-3-2. Drie centrale verdedigers, twee aanvallend ingestelde backs.

Lange ballen

Vrijdagavond kwam de nieuwe manier van spelen het combinatievoetbal nog niet ten goede. Ja, PEC gaf de spelers van tegenstander FC Utrecht minder ruimte dan voor de winterstop. En gaf daarmee minder kansen weg. Maar eenmaal zelf aan de bal sprankelde er weinig. Met name voor rust, toen PEC veel lange ballen hanteerde en een pass over de grond naar voren een zeldzaamheid was. Raar? Dat niet, aangezien PEC pas tijdens het trainingskamp in Spanje voor het eerst serieus werkte aan het nieuwe systeem en de accenten afgelopen week in Nederland perfectioneerde.

Zo’n lange bal leverde PEC in die eerste helft wel een doelpunt op. Gustavo Hamer, de rechtsback in het nieuwe systeem, gaf de pass, waarna Mark van der Maarel in de fout ging en Mike van Duinen scoorde. De gelijkmaker, een paar minuten nadat FC Utrecht vanaf de stip (hands Sam Kersten, na ingrijpen van de VAR) op voorsprong was gekomen.

Hoop

Het had wat Engels, het voetbal van PEC. Iets onvoorspelbaars. Vreemd was het dus niet dat de Zwollenaren na rust uit het niets op voorsprong kwamen. Een schot van de andere back, Kenneth Paal, viel plots achter doelman Jeroen Zoet (2-1) en zo stond PEC ineens op voorsprong in eigen stadion. Terwijl de hoop op een spetterende start van 2020 groeide, kwam FC Utrecht na zeventig minuten op 2-2. Gyrano Kerk stond volledig vrij en passeerde Michael Zetterer. Minstens zo vrij stond invaller Issah Abass, die na een prachtige pass van Urby Emanuelson PEC nog meer pijn deed.

Het verdiende punt kwam er alsnog, toen verdediger Yuta Nakayama in de slotseconde voor 3-3 zorgde. Een spektakelstuk, net als vorig seizoen. Een punt, daar moest PEC het vrijdagavond mee doen. En een bult huiswerk, want vooral voetballend valt er de komende weken nog een hoop te verbeteren.

PEC Zwolle-FC Utrecht 3-3 (1-1). 24. Gustafson 0-1 (strafschop), 27. Van Duinen 1-1, 53. Paal 2-1, 70. Kerk, 85. Abass 2-3, 89. Nakayama 3-3.