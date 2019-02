Nakayama kan verlies PEC-reserves tegen tweede keus Ajax niet voorkomen

PEC ZWOLLE De herrijze­nis van het jaar, met dank aan de VAR en de liefde

15:36 Minuut 89: PEC staat met 2-3 achter tegen FC Utrecht en vindt zich virtueel terug op de zestiende plek. Vijf minuten later: PEC wint met 4-3 en bezet ineens de tiende plaats. Over de krankzinnigste comeback van het seizoen, met Mike van Duinen en de VAR in de hoofdrol.