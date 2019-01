Nakayama maakt eerste minuten in het PEC Zwolle-shirt

In de verloren wedstrijd (1-2) tegen de derdedivisionist maakte de jonge Japanner een redelijke indruk. Het papierwerk van Nakayama is nog niet in orde, maar dan weerhield de speler er niet van om in actie te komen. Tijdens oefenwedstrijden is dat toegestaan. Of de verdediger fit genoeg is voor het uitduel met Heracles (zaterdag), is nog onbekend.