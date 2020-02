Nakayama schuift plekje naar voren bij PEC in kelderkraker tegen RKC

Beide middenvelders - Saymak heeft een kuitblessure, Huiberts kampt met enkelproblemen - zijn voorlopig niet inzetbaar voor PEC. Daarom moet Stegeman improviseren. Vorige week loste de trainer het uitvallen van Saymak op met Jarni Koorman, maar de jonge middenvelder zit in Waalwijk op de bank.

Logische dingen

Nakayama, een belangrijke schakel in het 5-3-2-systeem dat PEC sinds de winterstop hanteert, krijgt de voorkeur op het middenveld. De Japanner vormt een koppeltje met de Duitse controleur Rico Strieder, wat betekent dat Pelle Clement een meer aanvallende rol krijgt. ,,Ik probeer zoveel mogelijk logische dingen te doen”, zegt Stegeman. ,,Ik kijk naar wat het beste is voor het elftal. Dit is het meest logisch, denk ik.”

Vorige week, thuis tegen FC Groningen, stond Yuta Nakayama nog centraal achterin. Op slag van rust tekende hij koppend voor de enige treffer van de wedstrijd. Thomas Lam en Kenneth Paal ontbraken die avond vanwege een schorsing, maar keren tegen RKC weer terug in de basis.

Toegevoegde waarde

De optie om niet Nakayama, maar Lam door te schuiven naar het middenveld, was geen serieuze. Stegeman: ,,Ik vind namelijk niet dat het een positie is waar Thomas heel goed uit de voeten kan. Ik zie zijn toegevoegde waarde vooral centraal achterin.” Daarom staat de Fin in Waalwijk op zijn vertrouwde plek, met Sam Kersten en routinier Bram van Polen als kompanen.

In een belangrijke wedstrijd, weet Stegeman. Hij omschrijft RKC-uit als ‘één van de dertien finales’. Woorden die je vaker hoort. ,,We moeten zorgen dat we nog meer punten gaan halen. Tegen Ajax is die kans wat minder groot, maar dit zijn ploegen waarmee we ons moeten meten. We willen snel wegkomen van deze positie.”