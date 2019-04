Namli dartelt over het trainingsveld, maar houdt een slag om de arm

Van der Hart laat PEC Zwolle achter zich: ‘Ik wil en kan niet langer wachten’

17 april Mickey van der Hart (24) wil ‘ergens anders in de keuken kijken’ en vertrekt na dit seizoen bij PEC Zwolle. Volgens technisch directeur Gerard Nijkamp is dat bij een club in het buitenland, maar de doelman is minder stellig.