Namli snapt niks van rode kaart: ‘Dan kan hij er wel tweehonderd geven’

Van Duinen inzetbaar, maar Elbers klopt op de deur: ‘Dat maakt de keuze soms makkelij­ker’

14 februari Is Mike van Duinen voldoende hersteld van zijn enkelblessure om vrijdagavond (20.00 uur) in actie te komen tegen zijn oude club ADO Den Haag? PEC Zwolle-trainer Jaap Stam hield het antwoord in het midden. Mogelijk krijgt vleugelaanvaller Stanley Elbers de kans. ,,Soms is het beter om rustig aan te doen met een speler.”