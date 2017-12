NEC haalt beste in Mokhtar naar boven: Maar ik ben nu niet bezig met transfer

NEC haalt kennelijk het beste in Mokhtar naar boven. In 2013 was hij met een doelpunt en twee assists de grote uitblinker in de 1-5 competitiezege tegen de Nijmegenaren in de eredivisie. Alex Pastoor (zondag ontslagen bij Sparta) kreeg daarop de zak bij NEC en de behendige aanvaller verdiende een paar dagen later een transfer naar FC Twente.

Ideale plaatje

Mokhtar, die vrijdag de seizoensafsluiter van PEC tegen ADO mist vanwege een schorsing, verwacht ondanks een aflopend contract en de ambitie om nog eens in het buitenland te spelen niet dat NEC opnieuw zijn laatste tegenstander was als speler van PEC Zwolle. ,,Ik ben nog steeds ingesteld op PEC, waar we in een mooi proces zitten. Ik vertrek alleen als het ideale plaatje klopt. Dat we het in de competitie en beker zo goed doen is juist een extra reden voor mij om te blijven. Toen ik naar Twente vertrok, won PEC de beker. Misschien maak ik dat hier ook nog mee.”

Suarez

De plek bij de laatste acht in het bekertoernooi lag met dank aan Mokhtar gisterenavond al snel binnen handbereik. De linksbuiten versierde na ruim een minuut spelen een penalty. Nadat Erik Bakker vanaf elf meter zijn meerdere moest erkennen in NEC-doelman Joris Delle, hielp Mokhtar PEC alsnog op weg naar overwintering in de KNVB-beker. Zijn slalom werd nog onderbroken, maar de aanvaller friemelde zich door de Nijmeegse defensie en tekende met een schot in het dak van het doel na twintig minuten spelen alsnog voor de 1-0.