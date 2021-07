Nederlaag PEC bij debuut Mees de Wit, Zwollenaren onderuit tegen FC Volendam

Met de 23-jarige Mees de Wit, de laatste aanwinst van PEC, in de basis kwam de Zwolse eredivisionist donderdag niet tot winst. In de tweede oefenwedstijd van deze voorbereiding, thuis tegen FC Volendam, verloor de ploeg van trainer Art Langeler met 2-0.

De Wit, oud-speler van Ajax, Sporting Portugal en Orihuela CF, maakte de laatste jaren niet alleen een reis door Europa, maar ook over het veld. De voormalige jeugdinternational, in 2007 gescout door de Amsterdammers, begon als vleugelspeler, maar is inmiddels omgetoverd tot linksback.

Dat is ook de positie waarvoor PEC hem heeft gehaald. Ook omdat het nog altijd aannemelijk is dat Kenneth Paal, de vaste linksback die in de belangstelling staat van een hoop clubs, deze zomer uit Zwolle vertrekt.

Kousen afgezakt

Tegen FC Volendam stonden ze beiden aan de aftrap. Waarbij De Wit als linksback begon en Paal als controleur, samen met Rico Strieder, de Duitse alleskunner.

Met de kousen afgezakt werkte De Wit als een paard. Hij kon alleen niet voorkomen dat FC Volendam in de 27ste minuut, kort nadat Bram van Polen was uitgevallen met een nekblessure, via een intikker van Robert Mühren de leiding had genomen.

In de tweede helft, waarin PEC-trainer Art Langeler volop wisselde en onder anderen Thomas van den Belt inbracht voor Paal en Hakon Gangstad voor De Wit, kregen de Zwollenaren wel wat kansen. Waarbij Samir Lagsir, na rust ingekomen voor Chardi Landu die op zijn beurt de niet-fitte Slobodan Tedic in de spits verving, de grootste mogelijkheid kreeg. Hij schoot echter net naast.

Buitenspel

Jarno Westerman dacht een kwartier voor tijd nog wel te scoren, maar hij stond buitenspel. Omdat Eliano Reijnders vlak voor tijd ook miste en invaller Jim Beers namens FC Volendam wel raak schoot, wacht PEC - dat vorig week met 1-1 gelijkspeelde tegen Borussia Dortmund O23, na twee oefenduels nog altijd op de eerste zege.

Opstelling PEC Zwolle: Lamprou; Bajselmani (77. Chirino), Kersten (60. Van den Berg), Van Polen (26. Voet), De Wit (70. Gangstad); Strieder (60. Beelen), Paal (46. Van den Belt), Reijnders; Westerman, Landu (46. Lagsir) en Clement (77. Tol).