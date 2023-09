Nick Fichtinger tekent eerste profcontract bij PEC Zwolle

Fichtinger kreeg in de voorbereiding op dit seizoen de kans bij het eerste elftal en was de afgelopen weken onderdeel van de wedstrijdselectie. In de uitwedstrijd tegen FC Twente (3-1) maakte de middenvelder zijn debuut voor PEC Zwolle, halverwege de tweede helft viel hij in voor Thomas Lam.

De ontwikkeling van Fichtinger, die bij PEC in O16, O17, O18 en O21 speelde, levert hem nu een profcontract op. ,,Nick heeft een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. In de voorbereiding op dit seizoen heeft hij van de trainers de kans gekregen zich te laten zien in het eerste elftal. Daarover zijn we heel tevreden. Met dit contract belonen we Nick en geven we hem de kans zich verder te ontwikkelen”, zegt technisch manager Mark Coonen.

Echte nummer 6

Fichtinger zelf is blij met de kansen die hij in Zwolle krijgt en weet op welke positie hij door wil groeien. ,,Als ik mezelf moet typeren, ben ik een echte nummer 6. Een controleur op het middenveld. Op die positie wil ik me graag verder verbeteren de komende jaren.”