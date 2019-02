Niemand gaf hem nog een kans, maar Kevin Huzink bewees het tegendeel

Het is een beladen moment. Als Kevin Huzink een kwartier voor tijd het speelveld betreedt, glundert Gert Huzink van oor tot oor. Acht maanden geleden zat hij, na een zwaar scooterongeluk, non-stop aan het ziekenhuisbed van zijn zoon. De voorspellingen waren somber. Een leven in een rolstoel, klonk het zelfs. Maar Huzink bewees het tegendeel. Gisteravond maakte de 16-jarige Mandervener zijn rentree in de jeugd van PEC Zwolle.

Bewustzijn

Huzink oogt als zijn teamgenootjes. Ferme blik, afgetraind en fanatiek. Maar wie de beelden van vorig jaar juli ziet, kan zich amper voorstellen dat hij deze avond op een voetbalveld ronddartelt. Foto's van een liggende Huzink, vol snoertjes en een video waarbij Huzink, amper bij bewustzijn en ondersteund door zijn vader, minuscule stapjes zet.

Nu sprint hij voluit. En hij oogt als de jongen voor dat ongeluk. Hoe het kan? Niemand weet het. "Bij revalidatiecentrum Roessingh noemen ze zijn herstel onvoorstelbaar", zegt vader Gert. "Gezien de scans was dit onmogelijk, maar daar zeggen ze ook: het blijkt maar weer hoe weinig we nog van hersenen afweten."

Revalidatie

Ook het voetbaltalent beseft: hij heeft heel veel geluk gehad. Maar dat wil niet zeggen dat het hem aan kwam waaien. Huzink werkte de afgelopen maanden keihard. Dat begon al in het Roessingh. In Enschede ging hij, tegen het advies van een fysiotherapeut in, net zo lang door met een oefening tot hij die probleemloos kon voltooien. Dat harde werken hield hij onverminderd vol, gevoed door de steun van PEC Zwolle. "Direct al kwamen ze langs in het ziekenhuis. Kevin kreeg meteen te horen: neem de tijd, we laten je niet vallen, je krijgt minimaal twee jaar de tijd om te herstellen. Prachtig, toch?"

Ongeluk

Terug naar de nacht van 18 op 19 juli 2018. Na een feestje bij zijn zus, die met een groep in een weiland kampeerde, stapte Kevin Huzink op zijn snorscooter. Tijdens het ritje naar huis ging het mis. De puber vloog uit de bocht, schampte een boom en lag daarna bewusteloos op de grond. Daar lag hij zeker een uur tot een krantenbezorger hem om vijf uur in de ochtend aantrof. "Het was een stukje waar nooit iemand komt. Als hij er niet was geweest, was ik er niet meer geweest."

Zwarte vlek

Zelf weet hij er niets meer van. Tot op de dag van vandaag zijn de avond van het ongeluk en de eerste twee weken daarna een zwarte vlek in zijn geheugen. Hoe het heeft kunnen gebeuren? Huzink haalt zijn schouders op. Nee, drank was niet de oorzaak, zeggen vader en zoon. Mogelijk wilde hij zijn telefoon grijpen en lette hij even niet op, vertelt vader Gert. Hoe dan ook: het blijft gissen.

De enige logische uitleg: "Na die flauwe bocht was er nog een klein bochtje. Die heb ik blijkbaar gemist in het donker." En zelfs daarmee had hij geluk. "Als ik langs de andere kant de boom had geschampt, had ik in het kanaal gelegen."

Huzink werd die ochtend met spoed naar ZGT Almelo vervoerd. Daar vreesden artsen voor zijn leven. Behalve een gebroken kaak en wat schrammetjes bleek het interne letsel groot: een zwelling bij zijn hersenen. Met spoed volgde een tocht naar Groningen, waar voorbereidingen werden getroffen om zijn schedelpan te lichten om de druk eraf te halen. Zover kwam het niet. Maar het vooruitzicht bleef somber.

Bloed

Vijf dagen lang lag de Mandervener in coma. Eenmaal ontwaakt hield Huzink zijn ogen dicht. Een lichtpuntje: hij vertoonde activiteit met zijn armen en benen en in de dagen die volgden bewoog hij zijn ledematen zelfs op commando. Maar een mri-scan spiegelde tegelijk weer weinig florissante beelden voor. "In zijn hoofd was het een rommeltje, vol bloed'' zegt vader Gert. "We kregen ook gelijk te horen: Kevin wordt nooit meer de oude."

Kasplantje

Maar daar ging Huzink senior dwars tegenin. "Als iemand op verzoek zijn handen en benen kan bewegen, dan werkt het blijkbaar nog wel in het koppie", vertelt hij. "Ik heb 3,5 week, dag en nacht, elke minuut naast hem gezeten. Waar bezoekers soms met de handen voor de ogen wegliepen en zeiden: 'Kevin wordt een kasplantje', zag ik iedere dag een stukje vooruitgang. Na twee jaar konden we de balans opmaken hoe Kevin zou herstellen, zeiden de artsen in Groningen."

Topsport

Dinsdagavond verbaasde hij, met zijn rentree bij PEC Zwolle, alle artsen. Angst dat er iets misgaat, is er bij Huzink zelf niet. "Koppen doe ik gewoon", zegt hij met een vleugje bravoure. De komende tijd moet hij aan zijn conditie en ritme werken. Na een half jaar revalidatie, moet het lichaam weer wennen aan topsport. De weg naar zijn ultieme doel is zelfs nog langer. "In tegenstelling tot wat artsen zeiden, kan ik nog altijd profvoetballer worden. Dat is mijn droom. Bij PEC Zwolle", zegt Huzink. "Ik ben een echte Heracles-fan, maar ik wil PEC terugbetalen, voor wat ze nu voor me gedaan hebben."