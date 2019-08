Niet gegeven rode kaart voor schuldbewuste Vriends leidt tot verontwaardiging

Want was het niet gewoon rood voor Vriends? De beelden spraken voor zich, maar de beslissing van Gözübüyük bleef staan: geel. ,,Ik mag van geluk spreken dat ik de wedstrijd mocht uitspelen”, zei de verdediger voor de camera’s van Fox Sports, even nadat PEC en Sparta elkaar in evenwicht hielden (2-2). ,,Het is frontaal, het is hard. Ik raak te weinig de bal. Ook Thomas mag van geluk spreken dat hij goed terechtkwam. Het was de intentie om een goed blok te zetten en de bal over te nemen. Dat is niet helemaal gelukt.”