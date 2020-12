Nieuw contract, fijne zege met PEC; ja, Dean Huiberts had een lekkere week

Als Dean Huiberts (20) zaterdagavond even na elf uur op zijn slippers de lege businessruimte inloopt, de plek die in coronatijd dienst doet als mixed-zone, vallen meteen de bloedspetters op zijn bezwete shirt op. Het is een souvenir dat hij overhoudt aan een wedstrijd die niet zo spectaculair was als die van vorig seizoen, maar waarin PEC weer tot uiterste moet gaan om de winst veilig stellen. ,,Ja, dit was er zonder meer eentje in de categorie van bloed, zweet en tranen’’, grinnikt Huiberts.