Nieuw-Zeelander Thomas maakt voor interland eens geen wereldreis

De oefeninterland wordt op zaterdag om 16.00 uur afgewerkt in Murcia. Nieuw-Zeeland belegt in aanloop naar het treffen met de Canadezen bovendien een trainingskamp in het zuiden van Spanje. Voor Thomas is de locatie van de vriendschappelijke wedstrijd aangenaam. Normaal gesproken reist de Nieuw-Zeelander van PEC Zwolle de wereld over om zijn vaderland te vertegenwoordigen.

In november zat Thomas in totaal zo'n 55 uur in het vliegtuig om met The All Whites in de play-offs tegen Peru WK-deelname veilig te stellen. Na een remise in Wellington en een nederlaag in Lima keerde hij zonder ticket voor het WK in Rusland huiswaarts. De ontmoeting met Canada wordt voor Thomas de eerste interland onder leiding van de nieuwe, Zwitserse bondscoach Fritz Schmid.