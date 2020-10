Nieuwe datum voor RKC Waalwijk tegen PEC Zwolle

VROUWENVOETBAL Punt in Enschede voelt voor PEC Zwolle Vrouwen als pure winst

12 september PEC Zwolle Vrouwen is na twee duels in de eredivisie in het bezit van vier punten. In Enschede werd het vrijdagavond tegen titelkandidaat FC Twente 2-2. Lange tijd stond Zwolle op de nominatie voor een driepunter.