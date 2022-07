Nieuwe hoofd profscouting gaat bij PEC Zwolle meer gebruikmaken van data

Coonen (42) was zelf als keeper actief in het amateurvoetbal. Hij werkte eerder als zaakwaarnemer en begeleidde onlangs nog de transfer van verdediger Rick Ketting naar VVV Venlo, dat net als de Zwollenaren uitkomt in de eerste divisie. Hij is sinds juni aan de slag in Zwolle. ,,Hij had nog wat dingen af te ronden vanuit zijn vorige werk als zaakwaarnemer. Dat is inmiddels gebeurd en nu richt hij zich op PEC Zwolle”, legt technisch directeur Marcel Boudesteyn uit.