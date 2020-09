Nieuwe PEC-aanwinst Tedic moet wachten op debuut: nog geen werkvergunning

Het is zelfs nog de vraag of Tedic, voor één seizoen gehuurd van Manchester City, volgende week zaterdag in het eerste competitieduel met Feyenoord speelgerechtigd is. De aanvraag is weliswaar allang bij het IND ingediend, maar omdat PEC Zwolle geen voorrang krijgt om het af te ronden en dus achteraan in de rij moet aansluiten, kan het nog weleens een paar werken duren voordat het papierwerk in orde is.