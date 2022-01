Nieuwe rechtsback voor PEC, Kenneth Paal maakt seizoen af in Zwolle

De trainer is duidelijk in wat hij verwacht. Ik hoop veel te spelen en de club in de eredivisie te houden

Anderson, een speler met een Nederlands en Jamaicaans paspoort, hoefde niet lang na te denken toen het voorstel kwam om voor PEC te gaan spelen, laat hij in een eerste reactie weten. ,,De eredivisie is een mooie competitie, waar ik al even aan heb mogen ruiken. Bovendien is er bij PEC uitzicht op speeltijd en kom ik in een team met een heel helder doel. De trainer is duidelijk in wat hij verwacht. Ik hoop veel te spelen en de club in de eredivisie te houden.”