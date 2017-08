Nieuwe stunt van Israelsson blijft uit in Rotterdam

Israelsson tekende begin februari bij zijn debuut voor PEC voor de derde Zwolse treffer. De Zweed kwam in de winterstop over van Hammarby en scoorde bij zijn allereerste balcontact – een snoeiharde kopbal - voor de Zwolse club. Het doelpunt hielp de Zwollenaren destijds aan de eerste uitzege (2-3) ooit op Sparta in de eredivisie. ,,Ja, dat weet ik nog wel. Een geweldig moment in mijn carrière’’, lachte Israelsson, die zondag in de laatste zes minuten geen onderscheidende rol meer kon spelen.



,,Het was een vreemde wedstrijd. Vooral voor rust vond ik ons sterker en kregen we goede kansen. In de tweede helft was het weg en lag het steeds maar weer stil door de arbitrage, die bijna alles affloot. Al met al was een gelijkspel wel terecht, want Sparta kreeg kort na rust een paar grote mogelijkheden.’’