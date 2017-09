Nijkamp voorzitter technisch platform KNVB

Marcellis baalt van verval: 'Maar vorig seizoen verloren we zulke wedstrijden'

25 september Dirk Marcellis hield een dubbel gevoel over aan de remise met PEC Zwolle bij VVV (1-1). ,,Als we iets beter waren, hadden we gewonnen, maar vorig seizoen verloren we dit soort wedstrijden."