Nijland en Thomas staan voor Zwolse mijlpaal in De Kuip

Nieuw-Zeelander Thomas stak vier jaar geleden de wereld over om voor PEC te gaan voetballen. Op 2 november 2013 debuteerde hij voor de Zwolse club in de eredivisie, als invaller tegen PSV. Thomas speelde in zijn eerste jaren vooral als vleugelspits. Dit seizoen is hij steunpilaar en smaakmaker op het middenveld van PEC.