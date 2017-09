Nijland: 'Invalbeurten duren steeds langer, dat is fijn'

,,De invalbeurten duren steeds langer", lachte Nijland. Tegen Roda JC (76ste), Sparta Rotterdam (68ste), FC Twente (79ste) en Ajax (67ste) moest hij meer geduld hebben. Deze zaterdag maakte hij eerder zijn opwachting. ,,Dat is fijn. Ik neem natuurlijk geen genoegen met alleen bij de wedstrijdselectie zitten."

Hoewel de winnende goal tegen Heracles grotendeels op het conto van matchwinner Youness Mokhtar kwam, had Nijland toch een klein aandeel bij de 2-1. ,,Ik hoefde de bal alleen nog maar te verlengen. Youness maakte 'm goed af. Het was mooi om te zien hoe veel energie we kregen van dat doelpunt."