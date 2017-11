Nijland krijgt opnieuw de kans in de spits bij PEC Zwolle

PEC op rapport: Flankspelers eens niet op dreef

28 november De Stentor beoordeelt spelers van PEC Zwolle die in eredivisieduels een half uur of langer in actie zijn gekomen. Tegen SC Heerenveen boekte de eredivisionist uit de Overijsselse hoofdstad de eerste zege in het Abe Lenstra Stadion (1-2).