​​Nijland scoort bij winst PEC Zwolle én rentree in de basis

De ongeslagen status van PEC Zwolle in eigen stadion blijft behouden: ook FC Groningen krijgt klopt (3-2). Youness Mokhtar is in blessuretijd het goudhaantje.

Zoals verwacht had Van ’t Schip een plek in de basis vrijgehouden voor Stef Nijland, die begon als spits. Hij verdrong Piotr Parzyszek naar de bank. De Poolse nieuwkomer werkt wekelijks hard, is belangrijk met zijn manier van spelen, maar staat nog droog in de eredivisie.

Uitgerekend Nijland, de man die het record invalbeurten van Regilio Simons evenaarde, bekroonde zijn terugkeer in de basis met een doelpunt. Hij tikte binnen en zette PEC Zwolle op 1-1. Even daarvoor was FC Groningen tegen de verhoudingen in op voorsprong gekomen via Ritsu Doan.

Bij de bezoekers uit het hoge noorden, die een moeizame start van de competitie beleven, begonnen twee spelers met een PEC Zwolle-verleden in de basis. Etiënne Reijnen stond centraal in de verdediging, terwijl Django Warmerdam (vorig jaar nog uitblinker bij PEC) de linksback was.​ Jesper Drost viel nog in.​

Datzelfde FC Groningen nam na rust weer de leiding. Tom van Weert kopte de bal op doel, keeper Diederik Boer kon redding brengen, maar deed dat volgens de assistent-scheidsrechter pas achter de doellijn. Arbiter Pol van Boekel keurde de goal, tot grote woede van Boer, goed.

Maar net als in de eerste helft raakte PEC Zwolle niet in paniek​ van de tegenslag​. Vijf minuten later was het weer gelijk. Ryan Thomas scoorde, nadat een kopbal van Nicolas Freire nog op niets was uitgelopen.

​In blessuretijd, toen FC Groningen na de rode kaart van Tom van Weert met een man minder op het veld stond, maakte PEC Zwolle alsnog de winnende treffer. Na een assist van de net ingevallen Parzyszek zorgde Youness Mokhtar voor de 3-2.

​​PEC Zwolle – FC Groningen ​3​-2 (1-1). 15. Ritsu Doan 0-1, 19. Stef Nijland 1-1, 55. Tom van Weert 1-2, 60. Ryan Thomas​, 90+3. Youness Mokhtar​.​ Rode kaart: Tom van Weert (FC Groningen).​

​​Opstellling PEC Zwolle: Boer; Ehizibue, Marcellis, Freire, Van Polen; Bakker (61. Dekker), Saymak​ (90+2. Parzyszek)​, Thomas; Namli, Nijland (70. Ondaan), Mokhtar.

