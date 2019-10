Nikita Tromp weet donders goed waar het doel staat

Nikita Tromp van PEC Zwolle scoorde vorige week op sportpark Juliana in ‘s-Gravenzande koninklijke cijfers door zes doelpunten te maken voor Oranje O19 tegen Montenegro. Tegen Ierland schoot ze er twee binnen, waardoor Oranje de EK-kwalificatiepoule glansrijk won. Vol zelfvertrouwen keert de aanvalster (17) terug in Zwolle. Daar wacht zondag (14.30 uur) Excelsior-Barendrecht.

Zes keer scoren in een officiële interland is niet nieuw voor de Beverwijkse, die onderhand in Dalfsen woont en in Zwolle naar school gaat. Bij Oranje O17 maakte ze er vorig jaar om deze tijd, ook zes. Toen werd het 16-0 tegen Georgië. Bij dat team is ze all-time topscorer met 21 treffers in 17 officiële wedstrijden. Dat record snoepte ze af van ene Vivianne Miedema.

Vorige week woensdag werd het tegen Montenegro ‘slechts’ 9-0. ,,Zo’n tegenstander wil de bal eigenlijk helemaal niet hebben en komt niet om te voetballen. Dan is het belangrijk dat je veel scoort en dat hebben we gedaan. Tegen Montenegro en Ierland (6-0, ER) heb ik negentig minuten gespeeld. Tegen Oekraïne (4-1) speelde ik een half uur, op het middenveld. Invallen is sowieso lastiger, maar ik heb vier assists gegeven en acht keer gescoord. Dat is wel lekker als spits.”

Champions League

Tromp trapte voor het eerst tegen een bal bij ADO’20 in Heemskerk en AFC’34 in Alkmaar. Daarna volgde de stap naar het KNVB-opleidingsteam in Amsterdam. Zo kwam ze bij Ajax terecht. Haar debuut maakte ze nota bene in de Champions League, tegen Linfield Ladies FC. Ze was toen drie maanden 16 jaar. ,,Ik krijg vaker de vraag waarom ik ben vertrokken bij Ajax. Ik heb een aantal gesprekken gehad, maar onze plannen sloten niet helemaal op elkaar aan. Vervolgens ben ik met andere clubs gaan praten, want er was de nodige interesse. Ook van PEC Zwolle. Zij gaven mij aan dat ik veel aan spelen zou toekomen. Ook was de kans op een basisplaats groot.”

,,Ik heb het hier prima naar mijn zin. We hebben een leuke groep en een goede staf. Wel zie ik PEC Zwolle als een tussenstap, want ooit wil ik naar het buitenland. Ook de manier van spelen van PEC ligt mij wel. Ik moet in de bal komen en mij veel bemoeien met het spel. Ballen vasthouden, zodat de rest kan aansluiten en de buitenspelers erover heen kunnen komen. En dat ik dan in de zestienmeter kan komen om te scoren.”

Geduld