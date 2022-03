Nog geen alles-of-niets-wedstrijd, maar wel cruciaal: voor PEC telt alleen een zege tegen Fortuna Sittard

knvb-beker PEC Zwolle Vrouwen heeft in bekerduel tegen ADO Den Haag weinig in te brengen

In theorie heeft PEC Zwolle Vrouwen dit seizoen nog kans op één prijs: de Eredivisie Cup. Kampioen worden is niet meer mogelijk en het winnen van de KNVB-beker is ook een gepasseerd station. Vrijdagavond werd PEC Zwolle in de kwartfinale uitgeschakeld door ADO Den Haag, dat op alle fronten beter was: 1-3.

25 februari