Nog geen Van Polen bij PEC Zwolle, Ajax-thuis is het richtpunt

Van ’t Schip hoopt dat hij thuis tegen Ajax (zondag 18 februari) weer een beroep kan doen op Van Polen. Maar 100 procent zekerheid durft de trainer niet te geven. ,,Komende week moet Bram wel weer mee gaan trainen. Maar er zit progressie in, ik verwacht niet dat het nog weken gaat duren.”

Saymak en Thomas

Ten opzichte van de gewonnen wedstrijd tegen SC Heerenveen (3-2) verandert er niets in de opstelling van PEC Zwolle. Naast Van Polen zijn ook Dico Koppers en Ruben Ligeon er nog niet bij. De fitte Ryan Thomas en Mustafa Saymak beginnen aan de aftrap. Van ’t Schip: ,,Maandag zag het er tijdens de training al goed uit, maar een wedstrijd is toch anders. Dan gaat het op het scherpst van de snede en komen er meer dingen bij kijken. Daar zijn Ryan en Mustafa goed doorheen gekomen.”

Wouter Marinus, de maker van de 1-0 tegen SC Heerenveen, speelt in de punt van de aanval. Nicolás Freire is in stadion Galgenwaard de linksback.