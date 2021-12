Nog meer zorgen voor PEC, Zwollenaren missen liefst zes spelers tegen FC Groningen

poll PEC deed geen poging om vertrekken­de Art Langeler over te halen: ‘Hij heeft hier heel goed over nagedacht’

PEC Zwolle was verrast door het besluit van trainer Art Langeler, die vanochtend aangaf dat hij opstapt bij de hekkensluiter van de eredivisie. ,,Maar we kunnen het alleen maar respecteren”, zegt algemeen directeur Marcel Boudesteyn. Vandaar dat de clubleiding geen poging ondernam om Langeler over te halen. ,,Daar is de situatie niet naar.”

