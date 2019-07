Nog twee plekken discutabel voor trainer John Stegeman bij PEC Zwolle

Hoewel PEC Zwolle aardig voor de dag kwam in de laatste test voor de competitiestart, vrijdag tegen Willem II, heeft Stegeman zijn beste elftal nog altijd niet helemaal gevonden. Ja, het dilemma onder de lat is opgelost. Xavier Mous en Michael Zetterer kregen vorige week in een gesprek met de hoofdcoach en keeperstrainer Jacques Storm hun rol te horen. Een triomfje voor de aankoop, slecht nieuws voor de Duitse huurling.

Mous verdedigde logischerwijs het doel tegen Asteras Tripolis en beschaamde daarbij het vertrouwen van Stegeman niet. De sluitpost was op geen foutje te betrappen. Bij de grote kansen die de Grieken kregen bij spaarzame, door slordigheden ingeleide uitbraken, kwam de kat in Mous naar boven, met een fantastische reflex op slag van rust als ultieme visitekaartje aan het pover gevulde stadion.

Quote Voor Vito van Crooij was de tweede helft tegen Asteras Tripolis een soort hertenta­men, want de rechtsbui­ten van vorig seizoen was hard op weg zijn basis­plaats te verspelen. Dat bleek vrijdag­avond tijdens de training, toen de nalatige clubtopsco­rer een veeg uit de pan kreeg van Stegeman.

Met de keuze voor ‘solide saver’ Mous heeft Stegeman nog niet alle plekken vergeven. Uit de eerste wissels in het duel kon opgemaakt worden waar de trainer nog dubt. Halverwege, na een helft waarin de eredivisionist aardig combineerde en een handvol goede mogelijkheden creëerde, kreeg Vito van Crooij de kans om zijn kritische oefenmeester alsnog te overtuigen. Een soort hertentamen, want de rechtsbuiten van vorig seizoen was hard op weg zijn basisplaats te verspelen.

Dat bleek vrijdagavond tijdens de training, toen de nalatige clubtopscorer een veeg uit de pan kreeg van Stegeman. De trotse Van Crooij was op zijn beurt zichtbaar ontsteld. Na de sessie ging Stegeman bij Van Crooij zitten. In de schaduw en in de kleermakerszit praatte Stegeman op het veld minutenlang op zijn beoogde sleutelspeler in. Uit zijn eerste actie bleek wel dat de trainer daarin behoorlijk was geslaagd. Na een lange sprint terug maakte Van Crooij met een sliding de eerste Griekse kans van de tweede helft onschadelijk.

Intrinsieke motivatie

Het is Stegeman ten voeten uit. De trainer heeft geen boodschap aan naam of status, maar selecteert bovenal spelers die de intrinsieke motivatie hebben om het maximale uit trainingen, wedstrijden en zo ook hun carrière te halen. Daar blonk Stanley Elbers deze oefencampagne meer in uit. Nu middenvelder Gustavo Hamer wordt omgeturnd tot rechtsback, mag de arbeidsethos van de rechtsbuiten helemaal niet te wensen overlaten.

Dat Elbers dichtbij een basisplaats zit, is een klein wonder op zich. De aanvaller overwoog nog voor de eerste training serieus te vertrekken, maar het technisch hart drukte hem op het hart voor zijn plek te gaan en zijn perspectieven in ieder geval tot augustus af te wachten.

Quote We hoeven na vijf weken niet de perfecte wedstrijd te spelen, maar we worden steeds beter in de dingen die we moeten doen. Naast de keuze voor Van Crooij of Elbers als rechtsbuiten, heeft Stegeman - afgaande op de generale repetitie - achterin nog een belangrijk puzzelstuk te leggen. Naast de geblesseerden Thomas Lam en Bram van Polen ontbreken namelijk ook de geschorste Sam Kersten en Kenneth Paal tegen Willem II. Daardoor is Yuta Nakayama voorlopig de linksback.

Rick Dekker begon als centrumverdediger, maar fungeerde in het laatste half uur als controleur. De aardig spelende Clint Leemans was toen naar de kant gehaald voor Darryl Lachman. Zo gloort voor de enige speler in de selectie die mag vertrekken zelfs speeltijd in de ouverture.