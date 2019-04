Noodweer zet na klein uur en bij 1-2 tussenstand streep door PEC Zwolle - FC Groningen

In de eerste 56 minuten was het PEC opnieuw niet gelukt de bevrijdende overwinning naar lijfsbehoud in de steigers te zetten. Net als bij de uitnederlagen tegen Willem II (2-0) en Vitesse (4-1) kwam PEC ook thuis bijzonder pover voor de dag. Kaj Sierhuis tekende na 20 minuten, op aangeven van Ritsu Doan, voor de verwachte 0-1. Na een briljante actie was Younes Namli met een schot op de lat in de eerste helft nog dichtbij de gelijkmaker.