Noorse Vålerenga poogt Israelsson en PEC Zwolle van elkaar te verlossen

Aan de lijdensweg van Erik Israelsson in Zwolle lijkt een eind te komen. PEC onderhandelt met de Noorse club Vålerenga IF over een transfer van de 29-jarige middenvelder. Ook het Griekse Panionios ziet zijn komst zitten.

Israelsson speelde vrijdagmorgen met de reserves van PEC Zwolle tegen de beloften van Cambuur. De Zweed tekende voor de openingstreffer in de 2-0 zege en sloot na afloop niet uit dat hij zijn laatste wedstrijd voor PEC had gespeeld. ,,Die kans is aanwezig. De clubs zijn aan het onderhandelen, dus daar kan ik verder weinig over zeggen."

Hoewel het eredivisieseizoen nog moet beginnen, is voor Israelsson al wel duidelijk dat hij net als vorig jaar genoegen moet nemen met een reserverol bij PEC Zwolle. Momenteel fungeert hij als stand-in van topaankoop en spits Mike van Duinen. Daar heeft de middenvelder, die anderhalf jaar geleden werd overgenomen van Hammarby, geen trek meer in.

Leeftijd

,,Mijn verblijf hier is niet geworden wat we ervan gehoopt hadden. Ik heb de leeftijd dat ik wil en moet spelen. De band met de trainer is goed en ik respecteer hem ook. We hebben overlegd en hij is ook van mening dat het het beste is dat we een andere club voor mij zoeken", aldus Israelsson.

Vålerenga lijkt momenteel de beste papieren te hebben om Israelsson uit zijn uitzichtloze situatie bij PEC te verlossen. Die club bezet momenteel een plek in de middenmoot in de Noorse competitie. Panionios eindigde het afgelopen seizoen op de zevende plek.