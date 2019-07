Nu PEC Zwolle genoeg diverse aanvallers heeft, blijkt de defensie erg kwetsbaar

Heel even, toen Clint Leemans na een minuut een vrije trap in de verre bovenhoek ramde, leek PEC net als in het eerste oefenduel tegen FC Dalfsen (11-0) af te stevenen op de dubbele cijfers. Maar naarmate de wedstrijd vorderde, werd duidelijk dat de ploeg van Stegeman daar tegen derdeklasser VV Hattem helemaal geen aanspraak op maakte. Het slordige, stroperige en voorspelbare optreden kwam de met vaste waarden en beloften gemixte basisploeg halverwege en bij een 0-3 tussenstand op een preek van Stegeman te staan. Al staand en gebarend maakte de trainer zijn gewisselde elftal, in een hoefijzer om hem heen zittend, duidelijk waarom de weg naar de eredivisie nog lang is.