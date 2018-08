Oefenduel Jong PEC Zwolle-DVS'33 verplaatst naar het stadion

Looms blij met uitslag Jong PEC, maar baalt van tegenstand Rosenborg BK

1 augustus Over de uitslag tegen de reserves van Rosenborg BK (3-1 zege) was Mark Looms best tevreden, over de inhoud van het oefenpotje veel minder. ,,Ik vond de tegenstand heel matig", zei de trainer van Jong PEC Zwolle.