Olivier Amelink nieuwe trainer PEC Zwolle Vrouwen

Olivier Amelink is de nieuwe trainer van PEC Zwolle Vrouwen. De 29-jarige Enschedeër is de opvolger van de deze zomer naar FC Twente vertrokken Joran Pot. Amelink tekent in Zwolle een contract voor twee seizoenen.

Amelink was de afgelopen tijd coördinator van de voetbalacademie van FC Twente en Heracles Almelo. Hij zou bij de Prestige Football Academy aan de slag gaan, maar vertrekt daar nu vroegtijdig. Hiervoor was hij werkzaam als (jeugd)trainer bij Vogido, Jong FC Twente Vrouwen, ATC’65 en DVS’33.

Eerste klus

Roeland ten Berge zou in eerste instantie bij PEC Zwolle de opvolger worden van Joran Pot, maar hij besloot toch te vertrekken omdat hij aan de slag kon als assistent bij Go Ahead Eagles. ,,Olivier past in het profiel van hoofdtrainer van PEC Zwolle Vrouwen. Hij is een jonge, ambitieuze trainer die speelsters kan helpen verder te komen in hun ontwikkeling”, stelt Mariska Kogelman, operationeel manager vrouwenvoetbal bij PEC Zwolle.

,,Voor hem is dit zijn eerste echte klus als hoofdtrainer en hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn voorganger Joran. Want ook hij begon als 29-jarige trainer hier als hoofdtrainer. We weten inmiddels allemaal dat PEC Zwolle Vrouwen voor jonge, talentvolle voetbalsters een perfecte plek is om tot wasdom te komen en voor trainers is dat niet anders”, verwijst Kogelman naar de overstap die Pot onlangs maakte naar landskampioen FC Twente Vrouwen.

Enorme uitdaging

Olivier Amelink is blij met zijn nieuwe functie. ,,De gesprekken die Mariska hierboven beschrijft met de club en speelsters hebben mij de bevestiging gegeven dat we op dezelfde lijn zitten wat er procesmatig voor nodig is om doorontwikkeling binnen PEC Zwolle Vrouwen te bewerkstelligen met elkaar. Voor mij is het een enorme uitdaging om in de Azerion Vrouwen Eredivisie met PEC Zwolle Vrouwen aan de slag te gaan.”