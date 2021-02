Om 20.00 uur spelen of 12.00 uur, het maakt voor PEC-trainer John Stegeman weinig uit: ‘In het buitenland doen ze niet anders’

John Stegeman wilde het niet echt trainen noemen. Daarvoor deed iedereen bij PEC te voorzichtig, begin van de week op het kunstgrasveld naast het stadion. ,,Maar dat lijkt me ook logisch”, zei de Epenaar. ,,Onder deze omstandigheden ga je natuurlijk niet volle bak trainen. Voordat je het weet, loop je een blessure op.”

Vandaar ook dat Stegeman blij was dat Alfred Meiberg, de grasmeester van PEC, toestemming gaf om in ieder geval nog twee keer op het hoofdveld te trainen. Waar een gedegen veldverwarming niet goed voor is, lachte Stegeman. ,,Het kostte de club deze winter een paar extra centen, maar daar hebben we nu wel profijt van.”

Kenneth Paal

Ook blij was Stegeman met de terugkeer van Kenneth Paal, de linkerverdediger die drie weken geleden tegen Willem II was uitgevallen. ,,Ik twijfel alleen nog even of ik hem vanaf het begin inzet.”

Dat geldt ook voor Sam Kersten, de centrale verdediger die zaterdag tegen RKC Waalwijk (1-1) in de rust werd gewisseld. Stegeman wil die knoop zo laat mogelijk doorhakken, zo gaf hij na de afsluitende training van vrijdag aan. Al lijkt het er wel op dat Kersten, die vorige week een dikke enkel had, tegen FC Groningen zal beginnen.

Aderlating

Slobodan Tedic en Mike van Duinen zijn vanwege blessures sowieso niet beschikbaar. Verder zit Bram van Polen nog een schorsing uit. Een aderlating, aldus Stegeman. ,,Een speler als Bram heb je het liefst er altijd bij. Al was het alleen maar vanwege zijn leidinggevende capaciteiten.”

Zonder Van Polen zijn de Zwollenaren natuurlijk niet kansloos. PEC krijgt de laatste wedstrijden weliswaar veel doelpunten tegen, maar aan de andere kant: ze hebben ook al vier duels op rij niet meer verloren. Dat geeft vertrouwen, aldus Stegeman. ,,Al blijft FC Groningen natuurlijk een prima ploeg die goed kan variëren.”

Arjen Robben

Dat Arjen Robben bij FC Groningen ontbreekt vindt Stegeman jammer. ,,Robben is een sieraad voor het Nederlandse voetbal. Dan is het toch gaaf als je tegen zo'n speler mag voetballen? En als je zo’n grote voetballer dan ook nog eens kan verslaan, is dat extra mooi. Dat geeft zo’n stimulans.”

Vermoedelijke opstelling: Mous; Van Wermeskerken, Kersten, Lam, Nakayama; Strieder, Saymak, Clement; Misidjan, Buitink en Manuel.