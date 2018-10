Om slechte thuisreeks te doorbreken lijkt Excelsior ideale opponent voor PEC

De laatste overwinning in eigen stadion dateert voor PEC van maart dit jaar, toen de latere degradant Sparta met 2-0 werd verslagen. De laatste vier thuisduels gingen achtereenvolgens tegen Willem II, Heerenveen, PSV en Vitesse verloren. Alleen in 2012 noteerde PEC met zes opeenvolgende nederlagen een slechtere thuisreeks. Tussen de winst op Sparta en de vier verliespartijen in eigen huis, speelde PEC met 1-1 gelijk tegen Excelsior. Youness Mokhtar tekende voor de openingstreffer, die vanaf de penaltystip werd weggepoetst door de inmiddels voor PEC spelende Mike van Duinen.

Onbeslist

De Rotterdammers zijn zaterdag (19.45 uur) opnieuw de tegenstander in Zwolle. PEC verloor sinds het in 2012 promoveerde geen van de onderlinge ontmoetingen met Excelsior in de eredivisie. Sterker nog, de Kralingers waren PEC in 1986 voor het laatst de baas in eredivisieverband. Van de laatste elf onderlinge duels won de club uit Overijssel er vijf en eindigden zes ontmoetingen onbeslist. Dat was ook bij vier van de laatste vijf confrontaties het geval.