Ondaan en Christie-Davies helpen PEC Zwolle aan geheime oefenzege

Jong PEC Zwolle moet nog even wachten op halve finale-ticket

20 maart Jong PEC Zwolle had zich dinsdagavond kunnen verzekeren van een plekje in de halve finales van het beloften-bekertoernooi. Maar door de 1-2 thuisnederlaag tegen de leeftijdsgenoten van Helmond Sport moet de ploeg van coach Albert van der Haar dat moment nog even uitstellen.