Ondaan van Turkije naar PEC: 'Wil mezelf weer worden in Zwolle'

PEC in cijfers: Zeldzame clean sheet, record balbezit en trefzekere captain

28 augustus Sinds PEC in 2012 promoveerde, was het in een eredivisiewedstrijd niet zo veel aan de bal als afgelopen zaterdag tegen FC Twente. Tegen de provinciegenoot hielden de Zwollenaren bovendien voor het eerst in meer dan een half jaar de ‘nul’.