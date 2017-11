Ongekend succes PEC bereikt zelfs Italië

PEC staat derde in de eredivisie, met evenveel punten als nummer twee Ajax. De meest succesvolle seizoensstart voor de Zwollenaren ooit. En dus is de link met Premier League-sensatie Leicester City - dat twee seizoenen geleden verrassend kampioen van Engeland werd - snel gemaakt.

Kampioensfeest

Maar, zo laat Bram van Polen optekenen in de Italiaanse krant, 'het Leicester-scenario is puur cabaret. In deze contreien houden ze wel van een grapje'. Hij verwijst daarmee ook naar het kampioensfeest dat door de fans al via een Facebookevenement is aangekondigd.