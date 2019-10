Ongeluk zit niet in Hoek voor PEC

KNVB-BEKERDe verste uitwedstrijd ooit in Nederland heeft PEC Zwolle gisteren, in het Zeeuwse Hoek, een smadelijke nederlaag/blamage/prima overwinning/ticket voor de tweede ronde van de KNVB-Beker opgeleverd: 0-3.

PEC was, zoals je mag verwachten tegen een amateurclub, heer en meester. De dominantie kwam echter maar niet tot uitdrukking op het scorebord omdat de favoriet in het verste uitduel in Nederland sinds 1991 (toen reisde PEC naar Vlissingen voor het bekertoernooi) het behoudende Hoek niet kon kraken.

De gewenste bliksemtreffer leek nog wel in de maak toen Lennart Thy na een paar minuten zijn hoofd tegen een voorzet van Dennis Johnsen zette. Zijn kopbal belandde echter op de lat. Ook Vito van Crooij kwam – vanuit een moeilijke hoek – andermaal niet tot scoren, terwijl Johnsen op slag van rust een krul gekeerd zag worden door voormalig CSV Apeldoorn-doelman Nicholas Skrever.

Johnsen keerde in het bekerduel terug in de basis. Dat gold ook voor rechtsback Sai van Wermeskerken. De belangrijkste rentree was die van Thomas Lam. In zijn eerste officiële helft voor PEC in 7 maanden gaven de bezoekers geen kans weg. Of dat niet normaal is tegen amateurs? Zeker, met een verschil van drie divisies mag je van de ploeg van trainer John Stegeman verwachten dat het defensief nauwelijks in de problemen komt.

Bouwvakker en nachtwaker bij Leger Des Heils

Aan de andere kant werd PEC ook weer niet aan een stel koekenbakkers gekoppeld. Wel aan een accountmanager, een paar studenten, een bouwvakker en een nachtwaker bij het Leger des Heils, maar het gros van de semi-profs in de Zeeuwse selectie heeft een verleden bij een profclub. En niet de minste, variërend van Club Brugge tot PSV en van Feyenoord tot FC Twente.

Zo trainde spits Ruben de Jager samen met Hakim Ziyech en speelde hij als Nederlands jeugdinternational samen met Frenkie de Jong. Hoek is niet voor niets koploper in de derde divisie, waar het in tien duels 30 keer trefzeker was.

Thy breekt ban

Naast Lam, die halverwege werd vervangen door Iliass Bel Hassani, werd middenvelder Dean Huiberts in Zeeuws-Vlaanderen beloond voor zijn ontwikkeling en keerde ook spits Thy terug op zijn vertrouwde positie. De clubtopscorer van vorig seizoen was tegen het stugge Hoek na een klein uur alsnog goud waard. Een schot van Bel Hassani werd door doelman Skrever gelost, waarna Thy er als de kippen bij was om de bevrijdende openingstreffer binnen te rammen.

Volledig scherm Thomas Lam maakt na ruim zes maanden tegen Hoek weer officiële minuten voor PEC Zwolle. De verdediger brak in april een middenvoetsbeentje. © Boaz Timmermans

Alleen cijfermatig bleef het daarna spannend voor PEC, dat in de eredivisie de laatste drie uitwedstrijden verloor en in elf speelronden niet één keer de nul hield. Tegen Hoek lukte dat wel. De amateurs konden de ongeveer 2.500 toeschouwers niet meer dan een kleine moment van opwinding bezorgen, toen een corner werd verlengd en de bal op het dak van het Zwolse doel belandde.

Hoek is geen Staphorst

Een jaar geleden zwijnde PEC na de openingstreffer van Van Crooij nog een uur lang tegen hoofdklasser Staphorst. In Zeeland kostte de start van een nieuwe bekercampagne de voormalig cupwinnaar minder moeite, ook omdat Johnsen en Thy de stand in een Zwolse slotoffensief nog naar 3-0 tilden.