Ongewijzigd PEC Zwolle staat met AZ en 'Europese weken' voor nieuwe uitdagingen

PEC Zwolle moet met een krappe selectie tot de winterstop vier wedstrijden in tien dagen doorstaan. Om te beginnen het topaffiche, thuis tegen nummer twee AZ. ,,We moeten nog even twee weken doorbijten.”

Gehoord in het stadion: PEC Zwolle kan deze weken mooi wennen aan het Europese programma voor komend seizoen. De nummer vier van de eredivisie krijgt in tien dagen namelijk vier wedstrijden voor de kiezen. Vanavond, drie dagen na de zege op Excelsior, komt AZ in een midweekse eredivisieronde op bezoek. Zaterdag staat PEC in Tilburg tegenover Willem II. Volgende week dinsdag is NEC de tegenstander in de achtste finale van de KNVB-beker en de eerste seizoenshelft wordt afgesloten met een uitduel bij ADO Den Haag.

Herkenbaarheid

De fraaie opmars van PEC Zwolle in de eerste seizoenshelft is vooral toe te schrijven aan de vastigheid in de formatie, waarmee trainer John van ’t Schip herkenbaarheid in het strijdplan heeft geslepen. PEC heeft zes spelers die in alle vijftien competitieduels in de basis zijn begonnen. Diederik Boer, Kingsley Ehizibue, Bram van Polen en Ryan Thomas hebben zelfs nog geen seconde gemist. In beide gevallen spant de Zwolse club de kroon in de eredivisie.

De succesformatie van PEC heeft eigenlijk acht vaste gezichten. Alleen links in het centrum van de defensie, de plek daarvoor op het middenveld en in de punt van de aanval voerde Van ’t Schip ongedwongen wijzigingen door. Slechts vijftien spelers begonnen dit seizoen meer dan eens in de basis. Met die sterke kern zette PEC de beste thuis-, uit- en clean sheet-reeks in de clubgeschiedenis neer en verloor de club pas twee wedstrijden dit seizoen.

Harmonie

Dat was vorig seizoen wel anders. Toen wist PEC Zwolle zich ternauwernood te handhaven met een relatief grote selectie, mede door de aanwezigheid van zeven huurlingen. Dat kwam ook de sfeer in de spelersgroep niet ten goede. Gedurende het teleurstellende seizoen en ook uit financiële overwegingen besloot de clubleiding verder te gaan met een smallere groep, vrijwel volledig bestaande uit spelers die eigendom zijn van de club.

Stafleden en spelers morren daar niet over, ook omdat ze vorig seizoen de keerzijde van veel luxeproblemen hebben ondervonden en omdat een team met slechts zeventien veldspelers met ervaring op het hoogste niveau PEC nog geen directe personele problemen heeft opgeleverd. Sterker nog, in Zwolle blijkt dit seizoen dat het gemakkelijker is om harmonie en vorm te krijgen in een kleinere equipe.

Kwetsbaar

Met de dubbele programma’s en de extra belasting voor de boeg, wacht Van ’t Schip en zijn stuntploeg daarom wel een nieuwe uitdaging. Want waar de kern van PEC heel sterk blijkt, oogt de Zwolse selectie nog steeds kwetsbaar in de breedte als het aantal blessures en schorsingen toeneemt. In tegenstelling tot andere subtoppers, heeft PEC dus niet alle posities dubbel bezet. Zo was de spoeling in de defensie in de zomer al dun. Doordat Philippe Sandler (gebroken sleutelbeen) en Dico Koppers (gescheurde achillespees) pas in 2018 weer in actie komen, had Van ’t Schip voor zijn verdediging de voorbije weken met Ehizibue, Dirk Marcellis, Nicolas Freire en Van Polen helemaal weinig smaken over.

De technische staf creëerde de voorbije weken een extra optie. Omdat Freire voornamelijk aan de bal nog onwennig speelde, werd tegen Excelsior Rick Dekker met succes in de achterhoede geposteerd. Tegen AZ speelt de controleur daar opnieuw, waardoor Erik Bakker weer als middenvelder begint.

Prime-time

,,We moeten nog even twee weken doorbijten”, zegt Marcellis. ,,Na de winterstop keert Sandler terug. Dat geeft ons weer meer opties. Onze selectie is niet heel breed, maar wij hoeven ook niet te rouleren doordat we bijvoorbeeld bijna wekelijks ook een Europees programma hebben. Het is nu vooral zaak om de eerste seizoenshelft goed af te sluiten. Dat moet lukken.”

Het topaffiche met is ook een uitdaging op zich. Bij een zege nadert PEC de nummer twee van de eredivisie, die de laatste zeven competitieduels won, tot op twee punten. Dat is voormalig AZ-verdediger Marcellis niet ontgaan. ,,Ik vind het hartstikke jammer dat deze wedstrijd op dinsdag wordt gespeeld. Het mooiste zou zijn op prime-time, op zaterdagavond bijvoorbeeld. Beide clubs zijn heel goed bezig en deze wedstrijd gaat echt ergens om.”