Onmachtig PEC Zwolle niet opgewassen tegen FC Utrecht

In de tweede helft was het wederom FC utrecht dat de lakens uitdeelde. Een VAR-moment in de 66ste minuut leek het tij te kunnen keren. Scheidsrechter Van de Kerkhof ga in eerste instantie Utrecht-middenvelder Joris van Overeem de gele kaart na een charge op Zwolle-speler Vito van Crooij. Maar de scvideoscheidsrechter fluisterde de arbiter in zijn oor toch maar eens de beelden nogmaals te bekijken. Dat deed Van den Kerkhof en die keerde terug van de zijkant van het veld met de rode kaart voor Van Overeem. Ruim twintig minuten speelde PEC tegen tien tegenstanders. Maar met een man meer kon PEC Zwolle in Utrecht geen vuist maken en was het bij vlagen de thuisploeg die nog gevaarlijk werd.