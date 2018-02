'Onmogelijk om een talent te behouden als de top-3 langskomt'

'Elijah Just is een typische PEC Zwol­le-voet­bal­ler'

20 februari Jong PEC Zwolle-trainer Albert van der Haar is zeer te spreken over proefspeler Elijah Just. Dinsdagmiddag speelde de 17-jarige Nieuw-Zeelander een prima wedstrijd tegen de beloften van FC Twente (2-2).